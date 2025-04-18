ДТП с участием двух автомобилей произошло на проспекте Строителей в Саратове

В Саратове на пересечении проспекта Строителей и 4-й Прокатной улицы произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали водитель LADA и пассажирка Jetta, написал «СарИнформ» .

По информации городской Госавтоинспекции, в 13:45 столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. За рулем Jetta находился 48-летний мужчина. У обоих автомобилей зафиксированы повреждения. LADA отлетела в дорожное ограждение, у иномарки повреждена передняя часть кузова.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Пробка на участке зафиксирована на онлайн-картах.