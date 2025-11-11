Автобус столкнулся с двумя машинами на Волгоградском проспекте в Москве

Авария с участием автобуса и двух легковушек случилась в Москве на Волгоградском проспекте. Об этом сообщила очевидица в беседе с 360.ru.

«Я увидела, как водитель автобуса ударяется головой об стекло водительское. Мужчины на передних креслах, которые как раз закричали, они быстро же открыли водительскую дверь и начали останавливать автобус», — рассказала она.

По ее словам, во время ЧП она ехала в автобусе. Неожиданно пассажиры на первых креслах закричали. Водителю стало плохо и он не смог управлять транспортом.

В итоге автобус столкнулся с соседней машиной, откатился назад и врезался в другое авто. Она отметила, что перед тем, как водителю стало плохо, он сумел сбавить скорость. Общественный транспорт был на перекрестке и не успел полностью выехать на проезжую часть.

«Скорая приехала самая первая и быстрее всех. Остальные аварийные службы уже на месте в течение 5-10 минут», — заявила она.

В итоге водителя отвезли в больницу. Пассажиры не пострадали.

Ранее женщина погибла в аварии с участием автобуса на трассе в Бурятии. Автомобиль Toyota Corolla столкнулся с Hyundai County.