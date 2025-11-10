Женщина погибла в ДТП с автобусом на трассе в Бурятии

Один человек стал жертвой дорожного происшествия с участием автобуса и иномарки в Бурятии. Авария случилась утром в понедельник, 10 ноября, на региональной трассе Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе республиканского МВД России.
По информации ведомства, в километре от села Гремячинск автомобиль Toyota Corolla столкнулся с автобусом Hyundai County.
В результате аварии водитель легковушки погибла на месте. Пассажира легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
