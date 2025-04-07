Автобус сгорел на Новоспортивной улице в Одинцове
Автобус загорелся на Новоспортивной улице в Одинцове. Об этом сообщил источник 360.ru.
Судя по кадрам с места происшествия, огонь полностью охватил общественный транспорт. Информации о пострадавших нет.
Сотрудники экстренных служб выехали к месту возгорания. Причины случившегося устанавливаются. Официальных комментариев пока не поступало.
В минувшее воскресенье в районе Северное Бутово на улице Грина столкнулись два пассажирских автобуса, перевозивших людей. Травмы получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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