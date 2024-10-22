Автобус сгорел дотла на Новорижском шоссе

В Москве на Новорижском шоссе сгорел маршрутный автобус. Обошлось без пострадавших, сообщил источник 360.ru.

Водители заметили объятый огнем автобус у обочины на Новорижском шоссе в сторону центра примерно в 300 метрах от пересечения с МКАД. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные подали пенный ствол.

Автобус маршрута № 1282 ехал из ЖК «Ильинские луга» к метро «Строгино» без пассажиров. Водитель, по информации источника 360.ru, не пострадал.

Тремя днями ранее в Подмосковье сломался автобус из Коломны в Щурово. Один пассажир получил ожоги ноги от разлившегося фонтаном горячего антифриза. Мужчина рассказал 360.ru, что ехал вместе с дочерью и от болевого шока заметил травмы только по возвращении домой.