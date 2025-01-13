Автобус сбил женщину в Москве

Утром в понедельник, 13 января, автобус ЛиАЗ сбил женщину рядом со станцией метро «Строгино» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома 21 по Строгинскому бульвару, где женщина перебегала дорогу. Пострадавшая сейчас находится в машине скорой помощи.
На месте работают оперативные службы, информация о происшествии уточняется. Автобус ехал без пассажиров, разлива топлива не произошло.
Днем ранее в ДТП с грузовиком и легковушкой в Москве пострадали пять человек, в том числе беременная женщина и ребенок.
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