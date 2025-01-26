Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с «Газелью» в Северном Бутове

Три человека пострадали в аварии с «Газелью» и BMW на Куликовской улице в Северном Бутове. Об этом 360.ru сообщил источник.
«Трое пострадавших, из них один ребенок, от помощи [медиков] отказались», — уточнил собеседник.
К месту происшествия прибыли спецслужбы. Причины ДТП пока неизвестны. Подробности выясняются.
Ранее в поселке Шишкин Лес в Новой Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате аварии пострадали два человека. Водитель легковушки попал в больницу в Коммунарке. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы и рёбер.
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