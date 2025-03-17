Автобус сбил двухлетнюю девочку на севере Москвы
Источник 360.ru: автобус сбил ребенка в Москве
Пассажирский автобус сбил двухлетнюю девочку в северном административном округе российской столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло в Ховрино, на улице Дыбенко. Автобус двигался по маршруту 445.
По словам очевидца, транспортное средство наехало на маленькую девочку. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС, медики и наряд ДПС.
Источник 360.ru добавил, что девочка ехала на самокате. За ней наблюдала только бабушка.
«Не знаю, что с ней. Ну, там прямо она маленькая. Два с половиной года. Врачи забирают ребенка», — рассказал редакции очевидец.
Пострадавшей оказывают необходимую помощь. Других деталей ДТП пока нет. Девочку госпитализируют в Морозовскую больницу.
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