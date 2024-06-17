Сель из грязи перекрыл движение транспорта на трассе Сахалина

Режим ЧС введут на Сахалине после схода грязевого селя на трассу

Сошедший на автодорогу Углегорск — Поречье — Орлово в Углегорском районе Сахалина грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. По данным пресс-службы областного Минтранса, объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.

В ведомстве уточнили, что сход грязевой массы произошел на девятом километре автодороги в понедельник, 17 июня, около 20:00 (14:00 по московскому времени).

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в расчистке дороги задействовали два экскаватора, три погрузчика и один бульдозер. Он не исключил, что введет режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, чтобы ускорить проведение работ.

Администрация Углегорского городского округа в Telegram-канале показала видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как сель перекрыл большой участок на горной трассе. На одной из сторон дороги скопилось несколько машин, которые встали в ожидании проезда. Некоторые из них развернулись и поехали в объезд.

Не исключено, что сход селя стал последствием двух землетрясений, которые произошли на Сахалине в ночь на минувшее воскресенье, 16 июня. Магнитуда подземных толчков составила от 4,1 до трех.

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