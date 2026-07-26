Автобус с туристами опрокинулся в Ярославской области, восемь человек пострадали
ГАИ: в Ярославской области опрокинулся автобус с туристами, 8 человек пострадали
Восемь пассажиров автобуса оказались в больницах после ДТП в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В четыре часа на 27-м километре трассы Тутаев — Шопша Ярославского района водитель экскурсионного автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось.
В момент аварии внутри находились 19 человек, восемь из них попали в больницы с травмами. Среди пострадавших двое детей.
Ранее в Турции на трассе Кырыккале — Самсун перевернулся междугородний автобус. При ДТП пострадали 40 человек, иностранцев в автобусе не было.