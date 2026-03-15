Роспотребнадзор направил запрос в Таиланд из-за вспышки инфекции на Пхукете

Роспотребнадзор отреагировал на новости в СМИ о массовом заболевании россиян кишечной инфекцией в отеле на Пхукете, направив запросы в АТОР и Минздрав Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что запросили данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что на тайском курорте отравились 13 россиян. Им диагностировали кишечную инфекцию и конъюнктивит. По словам туристов, они умывались водой из-под крана, которая была мутной и неприятно пахла.