Автобус с туристами перевернулся в Красноярском крае

Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Красноярском крае. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе краевого главка СК.

В ведомстве уточнили, что автобус ехал со стороны поселка Маганск в населенный пункт Береть в Березовском районе. Предварительной причиной аварии стала ошибка водителя, который не справился с управлением.

Люди ехали из Маганска в Береть, откуда обычно начинаются сплавы по реке Мане, сообщило издание dela.ru. Всего в салоне было 10 человек, включая детей девяти и 14 лет. Пострадавших доставили в больницы.

«Степень тяжести причиненного вреда здоровью устанавливается», — добавили следователи.

Сейчас специалисты изучают все обстоятельства случившейся аварии.

Ранее пассажирский автобус перевернулся под Краснодаром. В ДТП пострадали более 10 человек. Девять из них, в том числе четверо детей, попали в Северскую больницу. Остальным оказали разовую медпомощь.