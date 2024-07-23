Появились фото с перевернувшимся под Краснодаром пассажирским автобусом

МВД: рейсовый автобус перевернулся на трассе Краснодар — Верхнебаканский

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Более 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани. Транспортное средство перевернулось на трассе Краснодар — Верхнебаканский возле поселка Черноморский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находились 32 пассажира», — передали в полиции.

В результате аварии пострадали 15 человек, сообщил Telegram-канал «112». Девять из них, в том числе четверо детей, попали в Северскую больницу. По данным МВД, госпитализированы двое. Остальным оказали разовую медицинскую помощь.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Ранее автобус с 19 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Нижегородской области. Специалисты эвакуировали пассажиров. По предварительной информации, пострадали 11 человек.

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