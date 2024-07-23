Появились фото с перевернувшимся под Краснодаром пассажирским автобусом

Более 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани. Транспортное средство перевернулось на трассе Краснодар — Верхнебаканский возле поселка Черноморский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Предварительно установлено, что водитель автобуса съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находились 32 пассажира», — передали в полиции.
В результате аварии пострадали 15 человек, сообщил Telegram-канал «112». Девять из них, в том числе четверо детей, попали в Северскую больницу. По данным МВД, госпитализированы двое. Остальным оказали разовую медицинскую помощь.
Ранее автобус с 19 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Нижегородской области. Специалисты эвакуировали пассажиров. По предварительной информации, пострадали 11 человек.