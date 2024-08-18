Автобус с россиянами попал в ДТП на белорусской трассе, есть пострадавшие

Двое россиян пострадали в аварии с автобусом в Белоруссии на трассе М1

Утром в воскресенье, 18 августа, российский автобус попал в ДТП в Минской области Белоруссии, пострадали двое россиян. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Минске.

МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии/Telegram
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МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии/Telegram
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МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии/Telegram
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Авария произошла на 333-м километре автодороги М1 в Дзержинском районе. Автобус сообщением Москва — Брест ехал в сторону белорусского города, когда слетел в кювет и врезался в деревья.

Всего в транспортном средстве находились 47 пассажиров, в том числе двое водителей. За медицинской помощью обратились девять человек. Троих доставили в больницу с травмами, среди них два россиянина — мужчина 1975 года рождения и женщина 1989 года рождения.

Пострадавших отвезли в Дзержинскую центральную районную больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

Днем ранее три человека погибли в массовом ДТП с мусоровозом в Краснодарском крае.

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