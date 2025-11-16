Автобус с рабочими расплющило о дерево под Белгородом, есть погибшие

Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Белгородом

Утром в Белгородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком, груженным зерном. Два человека погибли, еще шесть получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Сегодня около 7:15 на 153-м километре трассы Белгород — М4 «Дон», рядом с селом Малобыково Красногвардейского района, столкнулись автобус Mercedes-Benz Sprinter с рабочими и грузовик DAF с зерном.

По предварительным данным, при встречном разъезде водители потеряли контроль над машинами. В итоге оба автомобиля вылетели с дороги: автобус врезался в деревья, а грузовик опрокинулся.

«Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

Еще шестерых пассажиров доставили в больницу. Информация об их состоянии не поступала.

Полиция и экстренные службы работают на месте аварии. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Инспекторы организуют безопасный объезд аварии.

