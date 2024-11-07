Автобус с рабочими перевернулся под Красноярском. Пострадали девять человек

МВД: в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 9 человек

В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими, в результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ЧП произошло на 75-м километре автомобильной дороги Красноярск — Енисейск в районе села Бартат Большемуртинского района.

Перевозящий рабочих водитель автобуса Higer двигался со стороны Красноярска. По непонятной пока причине он потерял управление, в итоге транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Всего в автобусе находились 36 пассажиров. Девяти из них потребовалась помощь врачей.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, все обстоятельства случившегося выясняются.

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