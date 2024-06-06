Автобус с пассажирами ушел под воду в тоннеле на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: автобус с пассажирами затопило на северо-востоке Москвы

Фото: РИА «Новости»

Рейсовый автобус с пассажирами в салоне ушел под воду в тоннеле на Нововладыкинском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник подчеркнул, что к затопленному пассажирскому транспорту прибыли спасатели, которые вытащили из автобуса 15 человек.

Что стало причиной затопления транспорта официально неизвестно. Но столичный главк МЧС предупредил горожан, что пришедший ливневый дождь с грозой задержится до утра 6 июня.

В конце мая московские спасатели эвакуировали с затопленного подземного паркинга в Дмитровском районе женщину, которая находилась за рулем автомобиля Toyota RAV4. Двери в машине оказались заблокированы и выйти самостоятельно она не могла. При этом вода все прибывала и, к моменту приезда специалистов, дошла до стекол машины.

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