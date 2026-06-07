Автобус с пассажирами тараном сломал дерево в Саратове

Медики Саратова забрали двух пассажиров из врезавшегося в дерево автобуса

Перевозивший пассажиров автобус врезался в дерево на Тульской улице в Саратове. Прибывшие на место аварии врачи забрали из салона двух пострадавших 19 и 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стали действия водителя, который не справился с управлением транспортным средством.

В областной прокуратуре уточнили, что дерево протаранил автобус, следовавший по маршруту 18А.

Следователи начали проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также для установления всех обстоятельств аварии.

Прокуратура объявила, что оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного

движения, а также исполнение перевозчиком нормативных требований.

В минувший понедельник, 1 июня, в Володарском районе Нижегородской области столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Hyundai Solaris. На месте аварии от полученных травм умерла женщина, управлявшая иномаркой. Несколько пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.