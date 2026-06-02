Смертельное ДТП произошло в Володарском округе Нижегородской области

В понедельник, 1 июня, около 13:27 в Володарском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Главном управлении МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, погибла от полученных травм. В автобусе есть пострадавшие.
«Сотрудники ГАИ установят обстоятельства и причины произошедшего», — добавили правоохранители, подчеркивая, что информация на данный момент предварительная и требует уточнения.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте