Автобус с пассажирами столкнулся с КамАЗом в Ленобласти

МВД сообщило о пяти пострадавших в ДТП с автобусом и КамАЗом в Ленобласти

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/Telegram

Перевозивший 15 пассажиров автобус столкнулся с КамАЗом на 67-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что водитель большегруза при повороте с перекрестка не уступил дорогу ехавшему навстречу рейсовому автобусу, что привело к столкновению.

В аварии пострадали пять человек, которые находились в салоне пассажирского транспорта. Прибывшие на место бригады медиков забрали с места аварии двух человек в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили легкие травмы, и им оказали помощь на месте.

Сотрудники полиции остались на месте столкновения для установления всех обстоятельств аварии.

В Можайске задержали сбившего двух мальчиков и снесшего остановочный комплекс водителя Maserati. По данным подмосковного главка СК, один из попавших под колеса иномарки детей погиб на месте, второй находится в реанимации. Водителя доставили в следственный отдел. Пока он проходит подозреваемым по уголовному делу о смертельной аварии.

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