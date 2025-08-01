Автобус влетел в эвакуатор и застрял в отбойнике на трассе «Крым» в Подольске
Крупное ДТП с участием автобуса и эвакуатора произошло рано утром 1 августа на 35-м километре трассы М-2 «Крым» в Подольске. Травмы в результате получил один человек, сообщили в подмосковной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель автобуса «Скания» наехал на эвакуатор, когда тот остановился, чтобы погрузить легковушку.
«В результате ДТП водитель эвакуатора, находившийся возле своего транспортного средства, получил телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.