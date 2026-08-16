В Венгрии в ДТП с польским автобусом погибли 12 человек

Жертвами аварии с участием польского автобуса в Венгрии стали 12 человек, еще 10 получили травмы. Об этом в Facebook* сообщил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

Авария произошла в ночь на 16 августа на 139-м километре автомагистрали М3, на северо-востоке Венгрии, неподалеку от города Мезекерестеш. Автобус двигался в направлении Ньиредьхазы.

Пассажирский транспорт с польскими регистрационными номерами внезапно съехал с прямого участка дороги в кювет и перевернулся. По данным венгерской полиции, водитель мог уснуть за рулем.

«Искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим!» — написал Мадьяр.

Водителя автобуса оперативно задержали правоохранительные органы. Участок трассы в направлении Ньиредьхазы перекрыли для ликвидации последствий катастрофы.

Днем ранее в Ленинградской области ребенок погиб в ДТП с нетрезвым водителем.

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