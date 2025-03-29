Автобус с пассажирами на ходу загорелся в Нижнем Новгороде

Автобус загорелся во время рейса в Нижнем Новгороде. В этот момент в салоне транспорта находились пассажиры, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, происшествие произошло в субботу, 29 марта, около 15:00 по московскому времени. Автобус вспыхнул по улице Ларина. Водитель и пассажиры успели самостоятельно покинуть транспорт. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В тушении автобуса принимали участие восемь специалистов и два автомобиля. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Крыму пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В результате ДТП погибли шесть человек. Также сообщалось о 43 пострадавших, 22 из них потребовалась медицинская помощь. Водителя автобуса арестовали на два месяца.