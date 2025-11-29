Автобус с детской футбольной командой перевернулся на Урале
В Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой
На 181-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области автобус с детской футбольной командой слетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 37 человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — отметили в пресс-службе.
Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования.
Обошлось без жертв. Шестеро детей находятся в машинах скорой помощи, их состояние проверяют медики.
Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГАИ. Руководство Госавтоинспекции также направило ответственных сотрудников.
