Автобус с детской футбольной командой перевернулся на Урале

В Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой

На 181-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области автобус с детской футбольной командой слетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 37 человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — отметили в пресс-службе.

Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования.

Обошлось без жертв. Шестеро детей находятся в машинах скорой помощи, их состояние проверяют медики.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГАИ. Руководство Госавтоинспекции также направило ответственных сотрудников.

Ранке в Ордынском районе Новосибирской области случилась крупная авария с рейсовым автобусом и двумя легковыми автомобилями. ДТП произошло из-за обгона водителем Nissan Teana. Это привело к лобовому столкновению с автобусом. Nissan отбросило на другой автомобиль. В результате аварии пострадали шесть человек, включая одного ребенка.