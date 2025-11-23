Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Новосибирской области

В Ордынском районе Новосибирской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. Инцидент случился возле моста через реку Макалиха, написал сайт atas.info .

По предварительным данным, причиной аварии стал обгон, предпринятый водителем автомобиля Nissan Teana, что привело к лобовому столкновению с автобусом. В результате столкновения Nissan отбросило на другой легковой автомобиль.

В результате аварии пострадали шесть человек, включая одного ребенка. Подробности происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.