Автобус с россиянами рухнул с холма в Таиланде

Mash: в Таиланде 11 туристов из России пострадали в аварии с автобусом

Российские туристы попали в аварию во время экскурсионной поездки на автобусе в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Путешественники отправились к водопаду Сай Йок Вохит, но по дороге угодили в ДТП. Автобус перевернулся и упал с холма

В результате ЧП пострадали 11 человек, из них двое в тяжелом состоянии находятся в местном госпитале.

Еще двое получили травмы средней степени тяжести, точный характер повреждений не уточняется. Остальным медики оказали помощь и отправили долечиваться амбулаторно в ближайший отель. По какой причине произошла авария, неизвестно.

Два дня назад четыре человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с поездом в Хабаровском крае. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии, рассказывали 360.ru очевидцы аварии.