Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе, пострадали восемь человек

Автобус Scania, перевозивший детей, столкнулся с двумя попутными автомобилями в Севастополе, восемь его пассажиров попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

По предварительным данным, виновен в ДТП сам водитель автобуса, который не соблюдал дистанцию. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По итогам проверки сотрудники МВД вынесут процессуальное решение.

Кроме того, пресс-служба городской полиции опубликовала видео с места аварии. На опубликованных кадрах видно, что сильных повреждений пассажирский транспорт не получил.

Накануне в Гатчинском районе Ленинградской области автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Травмы получили 11 детей, в том числе девять ехавших в автобусе, и водитель иномарки.