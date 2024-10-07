Автобус с детьми перевернулся в Северной Ирландии

ДТП со школьным автобусом произошло в Северной Ирландии. В результате аварии травмы получили более 50 человек, сообщил телеканал Sky News.
«Более 50 человек получили легкие травмы, а у восьмерых серьезные травмы», — уточнили на сайте телеканала.
Автобус перевернулся в графстве Даун. Сейчас причины ДТП устанавливаются.
Согласно информации других местных изданий, в момент аварии в транспорте находились 43 школьника и водитель.
Ранее в Тульской области в результате аварии с автобусом воронежской футбольной команды «Факел» на трассе М-4 «Дон» погиб один человек. Автобус Zhong Tong врезался в грузовой автомобиль ЗиЛ. Жертвой аварии стал водитель самосвала.
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