Автобус с детьми перевернулся в Северной Ирландии

ДТП со школьным автобусом произошло в Северной Ирландии. В результате аварии травмы получили более 50 человек, сообщил телеканал Sky News .

«Более 50 человек получили легкие травмы, а у восьмерых серьезные травмы», — уточнили на сайте телеканала.

Автобус перевернулся в графстве Даун. Сейчас причины ДТП устанавливаются.

Согласно информации других местных изданий, в момент аварии в транспорте находились 43 школьника и водитель.

Ранее в Тульской области в результате аварии с автобусом воронежской футбольной команды «Факел» на трассе М-4 «Дон» погиб один человек. Автобус Zhong Tong врезался в грузовой автомобиль ЗиЛ. Жертвой аварии стал водитель самосвала.