Автобус с 40 туристами опрокинулся в кювет под Калининградом

Экскурсионный автобус, в котором ехали 40 человек, съехал в кювет под Калининградом. Пострадавших среди туристов нет, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением. Авария произошла на трассе рядом с поселком Изобильное. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров через переднюю дверь.

Туроператор направил на место происшествия второй автобус. Все люди благополучно доехали до места назначения. На месте ДТП работали 15 сотрудников МЧС и три спецавтомобиля.

Ранее автобус съехал в кювет и опрокинулся в Красноярском крае. Травмы получили семь человек, среди них есть дети. Одной из причин аварии в краевом МВД назвали образовавшуюся на дорогах гололедицу.