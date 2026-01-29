Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, на 25-м километре трассы Нижний Новгород — Киров перевернулся рейсовый автобус. Предварительно, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости и сложных погодных условий.
Травмы получили три человека. Двоим потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
