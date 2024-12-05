Автобус и иномарка столкнулись на западе Москвы

Источник 360.ru: автобус и легковушка столкнулись на Боровском шоссе Москвы

Фото: РИА «Новости»

Рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Jetta на Боровском шоссе в московском районе Ново-Переделкино. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник уточнил, что травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров автобуса. По предварительным данным, среди них оказались дети. На место аварии прибыли медики, для оказания помощи пострадавшим.

Госпитализация понадобилась только одному пассажиру. Остальные отказались ехать в больницу.

По неподтвержденным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки, подрезав автобус с пассажирами. Окончательны причины аварии установят сотрудники московской Госавтоинспекции.

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