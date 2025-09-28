Автобус протаранил легковушку на западе Москвы

Источник 360.ru: автобус отбросил легковушку в отбойник на западе Москвы

Водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил легковушку на Минской улице на западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он пояснил, что столкновение произошло на участке кругового движения. От удара легковой автомобиль отбросило в отбойник. Салон пострадавшего транспортного средства задымился.

Свидетели происшествия вытащили из легковушки водителя, которого спасла подушка безопасности. О его состоянии пока ничего не известно.

Автобус после столкновения встал на аварийке на соседней остановке.

Вечером в субботу, 27 сентября, на севере Москвы столкнулись такси и иномарки Haval и Bentley. В результате аварии на месте погиб таксист. С места происшествия госпитализировали водителя Bentley.