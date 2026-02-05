Автобус перевернулся в Воскресенске

Автобус ПАЗ без пассажиров перевернулся в Воскресенске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

ДТП произошло сегодня на шетом километре дороги ММК — Чечевилово — МБК. По предварительным данным, 57-летний водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

Пострадавших нет. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в другом ДТП в Подмосковье. Министр, проезжавший мимо, сделал пострадавшему обезболивающий укол, вызвал скорую и сопроводил мужчину до больницы.