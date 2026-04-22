Автобус перевернулся в Краснодаре, пострадали шесть человек

В Краснодаре на улице Северной опрокинулся автобус. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

«Сегодня утром в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Филатова 57-летний водитель вахтового автобуса, где находилось девять пассажиров, наехал на бордюр, из-за чего транспорт опрокинулся», — заявили в ведомстве.

В итоге шесть пассажиров отправили в больницу для обследования. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, началась проверка.

Ранее в Калининграде перевернулась пожарная машина. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru. По данным Госавтоинспекции, пожарный автомобиль выехал с включенной сиреной на перекресток на красный сигнал светофора.

В итоге он столкнулся с легковушкой. От удара спецтехнику отбросило. В результате происшествия пострадали три человека.