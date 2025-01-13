ДТП с участием минивэна Honda произошло на трассе в Курганской области

В воскресенье, 12 января, на территории Мишкинского округа Курганской области зафиксировали дорожно-транспортное происшествие. Об этом написал сайт Ura.ru.
На федеральной трассе «Иртыш» минивэн Honda StepWGN врезался в отбойник и перевернулся. В результате аварии пострадал пассажир — мужчина 1988 года рождения, которого госпитализировали.
Как сообщает ГИБДД, автомобилем управляла девушка 2000 года рождения. Она потеряла контроль над транспортным средством, выбрав слишком высокую скорость, что привело к столкновению с дорожным ограждением.
В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия уточняются.
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