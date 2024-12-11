Автобус и грузовик столкнулись под Новосибирском, есть пострадавшие

МВД: в Новосибирском районе произошло ДТП с участием автобуса и фуры

В Новосибирском районе после столкновения с грузовиком автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«В салоне находилось 45 пассажиров. За медицинской помощью обратились три человека», — заявили в ведомстве.

Авария произошла в 18:30 по местному времени (14:30 по московскому). На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители находились неподалеку от места ДТП, быстро приехали и оказали помощь в эвакуации людей.

Днем 11 декабря авария с участием грузовика произошла на Береговой улице в Ростове-на-Дону. Водитель фуры потерял управления и врезался в дорожный знак. Машина опрокинулась набок, в результате чего лишилась лобового стекла. Информации о пострадавших не поступало, ДТП не повлияло на движение авто. Полицейские установят точные обстоятельства случившегося.