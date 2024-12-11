Автобус и грузовик столкнулись под Новосибирском, есть пострадавшие

В Новосибирском районе после столкновения с грузовиком автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
«В салоне находилось 45 пассажиров. За медицинской помощью обратились три человека», — заявили в ведомстве.
Авария произошла в 18:30 по местному времени (14:30 по московскому). На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители находились неподалеку от места ДТП, быстро приехали и оказали помощь в эвакуации людей.
Днем 11 декабря авария с участием грузовика произошла на Береговой улице в Ростове-на-Дону. Водитель фуры потерял управления и врезался в дорожный знак. Машина опрокинулась набок, в результате чего лишилась лобового стекла. Информации о пострадавших не поступало, ДТП не повлияло на движение авто. Полицейские установят точные обстоятельства случившегося.
Путин обратил внимание на важность ИИ для создания беспилотных систем
Житель Чехова получил премию «Гордость Подмосковья» за достижения в спорте
Чемпионат по спидкубингу прошел в школе № 21 в Богородском округе
Россия поможет другим странам в сфере ИИ
Пожарно-тактические учения прошли в Чехове
Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте