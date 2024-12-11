Грузовик с песком снес дорожный знак и перевернулся на тротуар в Ростове-на-Дону

Авария с участием грузового автомобиля случилась возле пивного ресторана на Береговой улице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сайт RostovGazeta.ru .

По информации очевидцев, водитель большегруза потерял управление, врезался в дорожный знак, а затем опрокинулся набок на тротуар. В результате ДТП транспортное средство лишилось лобового стекла.

Сведения о наличии пострадавших не поступали. Отмечается, что происшествие не спровоцировало затруднения движения машин на этом участке дороги. Сейчас стражи порядка устанавливают точные обстоятельства аварии.