Грузовик с песком снес дорожный знак и перевернулся на тротуар в Ростове-на-Дону

Авария с участием грузового автомобиля случилась возле пивного ресторана на Береговой улице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сайт RostovGazeta.ru.
По информации очевидцев, водитель большегруза потерял управление, врезался в дорожный знак, а затем опрокинулся набок на тротуар. В результате ДТП транспортное средство лишилось лобового стекла.
Сведения о наличии пострадавших не поступали. Отмечается, что происшествие не спровоцировало затруднения движения машин на этом участке дороги. Сейчас стражи порядка устанавливают точные обстоятельства аварии.
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