Автобус и две иномарки сгорели на ростовской трассе после столкновения

Ростовская полиция сообщила о трех погибших в ДТП с двумя иномарками и автобусом

Водители двух иномарок и один пассажир погибли в аварии на 19-м километре автодороги «Новороссия» в Ростовской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, также в столкновении пострадал автобус, перевозивший пассажиров.

По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением при движении в сторону Ростова-на-Дону, его машина пробила барьер и вылетела на встречную полосу, где врезалась в легковушку Chery Tiggo и автобус «Ютонг» с пассажирами.

После столкновения все три транспортных средства загорелись. От полученных травм скончались водители иномарок и пассажир китайской легковушки. Водитель автобуса, а также находившиеся в салоне люди травм не получили.

После аварии следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Сотрудники полиции приступили к выяснению всех обстоятельств ДТП.

В минувшую пятницу, 28 августа, прокуратура Тверской области сообщила о гибели в аварии 18-летнего юноши и 70-летнего пенсионера в селе Дмитрова Гора. В ведомстве уточнили, что молодой человек на питбайке врезался в пожилого велосипедиста. От полученных травм оба пострадавших скончались.