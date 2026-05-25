Автобус американской бейсбольной команды сгорел дотла из-за девочки-пироманки

Автобус бейсбольного клуба Kane County Cougars из США сгорел в Канаде. В поджоге обвинили 15-летнюю школьницу. Об этом сообщила полицейская служба Виннипега в Facebook*.

Kane County Cougars из штата Иллинойс приехала в Канаду на серию из трех матчей против Winnipeg Goldeyes. После второй игры арендованный клубом автобус решили оставить возле стадиона в центре Виннипега, а спортсмены ушли в отель.

После полуночи в пожарную службу поступил вызов к парку «Блю Кросс». Автобус американских бейсболистов полностью сгорел вместе с их экипировкой и личными вещами.

Очевидец рассказал экстренным службам, что еще до приезда спасателей заметил человека внутри горящего автобуса и помог ему выбраться. Позже сотрудники полиции задержали двух подростков, подозреваемых в умышленном поджоге.

Обвинения в поджоге и хранении зажигательных материалов предъявили только 15-летней школьнице. Ее отпустили под подписку о невыезде и надзор.

