Австралиец задавил русского туриста на Пхукете

Пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время отдыха на Пхукете, его переехал гражданин Австралии на гидроцикле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дэвид Роберт катался на водном мотоцикле возле берегов острова. Сразу после столкновения с купающимся мужчиной он скрылся с места, быстро собрал вещи в отеле и уехал. Местные рыбаки позднее обнаружили в воде тело 58-летнего Кирилла Г.

Полицейские сумели найти 25-летнего подозреваемого и отследить его передвижение с помощью камер наблюдения и очевидцев. Покинуть страну австралиец не успел, его задержали на острове Пхи-Пхи и доставили на Пхукет. Правоохранители предъявили ему обвинение в халатности, повлекшей смерть, на допросе свою вину Роберт отрицал.

Ранее супруги из России разбились на мотоцикле во Вьетнаме. Двое мужчин погибли, женщина попала в больницу.