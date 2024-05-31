Торфяной пожар потушили в Талдоме

Как рассказал начальник части Андрей Барков, пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению.

«Торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одного до четырех тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника. Работники дежурных караулов два дня боролись с огнем и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров», — рассказал он.

Жителей Талдома призвали соблюдать правила пожарной безопасности, потому что эта местность богата торфом. Его горение угрожает не только природе, но и ближайшим населенным пунктам.

«К тому же от дыма и едкого запаха гари страдают все: и взрослые, и дети, а особенно люди с заболеваниями органов дыхания. Выходя на отдых на природу или наводя порядок на приусадебном участке, граждане должны в первую очередь позаботиться о безопасности, ведь пожар всегда легче предупредить, чем потушить», — заключил Андрей Барков.

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