Авиакатастрофу под Актау расследуют по статье о нарушении правил безопасности

Расследование авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines под Актау проводят по статье о нарушении правил безопасности. Об этом сообщили РИА «Новости» в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

«Продолжается досудебное расследование № 247704031000135 по части 3 статьи 344 УК Республики Казахстан: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации <…> транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — заявил собеседник агентства.

Самолет Embraer 190, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно информации казахстанского МЧС, выжили 29 человек, в том числе девять россиян. Всего среди пассажиров было 16 россиян.

Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил, что Казахстан выступает за объективное, транспарентное и прозрачное расследование крушения самолета под Актау. Он отметил, что Азербайджан, Россия и Бразилия уже назначили уполномоченных представителей, которые будут участвовать в разбирательстве.