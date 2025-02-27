Авария с участием такси произошла на севере Москвы

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Клары Цеткин и Зои и Александра Космодемьянских. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.
Участником аварии стала машина «Яндекс Такси». На кадрах видно, что у автомобилей повреждены бамперы. У одной легковушки также смят капот.
Информации о пострадавших не поступало. На место вызвали правоохранителей.
Утром 27 февраля смертельная авария произошла в Троицком административном округе на 64-м километре Варшавского шоссе. Там столкнулись фура и легковушка. В последней находились два человека, один из них погиб. Выжившего госпитализировали с сотрясением, ушибами и травмой позвоночника.
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