Авария с участием мотоцикла и Porsche произошла в Москве, один человек пострадал | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 14:16 Авария с участием мотоцикла и Porsche произошла в Москве, один человек пострадал Источник 360.ru: один человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла и Porsche РИА «Новости»

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В Москве на Пресненской набережной произошла авария с участием мотоцикла и иномарки Porsche. Водитель байка пострадал, сообщил источник 360.ru.

Мотоциклиста осмотрели врачи скорой помощи. У пострадавшего диагностировали переломы, его госпитализировали в ГКБ имени Боткина.

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Разлива топлива на месте аварии не произошло. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне ребенок попал под колеса мотоцикла во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, подробности о его состоянии не уточнялись.

Еще одна авария с участием мотоцикла произошла на Северо-Восточной хорде в столице. Байк врезался в автомобиль, мотоциклист вылетел из седла и упал на встречку, попав под колеса машины.