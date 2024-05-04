Авария с участием мотоцикла и Porsche произошла в Москве, один человек пострадал | 360°

04 мая 2024, 14:16
Авария с участием мотоцикла и Porsche произошла в Москве, один человек пострадал
Источник 360.ru: один человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла и Porsche
В Москве на Пресненской набережной произошла авария с участием мотоцикла и иномарки Porsche. Водитель байка пострадал, сообщил источник 360.ru.
Мотоциклиста осмотрели врачи скорой помощи. У пострадавшего диагностировали переломы, его госпитализировали в ГКБ имени Боткина.
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Разлива топлива на месте аварии не произошло. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Накануне ребенок попал под колеса мотоцикла во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, подробности о его состоянии не уточнялись.
Еще одна авария с участием мотоцикла произошла на Северо-Восточной хорде в столице. Байк врезался в автомобиль, мотоциклист вылетел из седла и упал на встречку, попав под колеса машины.
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