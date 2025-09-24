Авария с перевернувшейся скорой на юго-западе Москвы попала на видео

Столкновение легкового автомобиля с машиной скорой помощи на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы на юго-западе Москвы попало в объектив камеры наблюдения. Кадры аварии оказались в распоряжении 360.ru.

На видео в выехавшую на перекресток машину медицинской службы влетела черная легковушка. От удара автомобиль скорой вылетел на разделительный островок, снес знак и опрокинулся на бок.

Источник 360.ru сообщил, что медицинская бригада следовала по вызову с включенным сигналом и выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора,

В результате аварии у находившегося в салоне фельдшера диагностировали перелом всех ребер с одной стороны.

Столкновение легковушки и скорой помощи произошло утром в среду, 24 сентября. Всего в салоне медицинской машины находились три человека, На месте аварии перекрыли две полосы из трех.