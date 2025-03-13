Водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Динском районе Краснодарского края

В среду, 12 марта, около 10:00 на улице Крайней в станице Динской произошло ДТП. Об этом рассказала «Кубань 24» со ссылкой на отдел БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA. За рулем двухколесного транспортного средства находился 36-летний мужчина. Отечественным авто управлял 63-летний водитель. После осмотра мотоциклисту назначили амбулаторное лечение.

В тот же день случилась другая авария в Кореновском районе. Около 14:00 на 17-м километре дороги Кореновск — Тимашевск автомобиль ВАЗ-2111 съехал с дороги и врезался в рекламный щит. Водитель погиб на месте.