Авария с искалечившей россиянина подушкой безопасности попала на видео

Турист из России попал в аварию на Филиппинах и стал инвалидом из-за неправильно сработавшей подушки безопасности автомобиля Honda. Кадры с места ДТП попали в распоряжение 360.ru.

Авария произошла в конце февраля. Россиянин ехал в машине с младшим сыном. На перекрестке он столкнулся с внедорожником, которым управлял филиппинец. Последний выехал на красный свет, что привело к столкновению.

В момент удара в салоне автомобиля с российской семьей сработала подушка безопасности, из нее вылетела железная деталь. Она проломила 47-летнему туристу челюсть и пробила сонную артерию.

С 22 февраля мужчина находится в больнице. Супруга пострадавшего в беседе с 360.ru рассказала, что муж не может дышать самостоятельно, а также страдает тяжелой формой анемии.

Минздрав России пообещал семье оказать помощь с выпиской и транспортировкой на родину, однако им нужно будет оплатить услуги по перевозке. Также россияне готовят иск к компании Honda: филиппинские власти не отдают машину на экспертизу.