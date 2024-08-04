Авария с фурой парализовала движение на трассе М-2 в Подмосковье

Фура и легковушка не поделили дорогу на 113-м километре трассы «Крым» в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказалось фото с места происшествия.

По данным источника 360.ru, прицеп большегруза перевернулся и заблокировал проезд по всем полосам. Тягач смял разграничительный барьер, а легковушка оказалась зажата между прицепом и другим ограждением.

На месте происшествия работают оперативные службы. По данным сервиса «Яндекс Карты», на трассе М-2 в районе аварии растянулась пробка на пару километров. Подробности происшествия выясняются.

Ранее ДТП с грузовиком произошло на МКАД. Фура с арбузами, врезалась в дорожный кран. Груз рассыпался по дороге.