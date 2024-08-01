Нелепая, но страшная ситуация. Грузовик засыпал арбузами МКАД

Грузовик врезался в дорожный кран на МКАД и рассыпал арбузы по дороге

Седельный тягач с полуприцепом, груженный арбузами, врезался в дорожный кран на МКАД и рассыпал груз по дороге. Видео дорожной аварии опубликовал Telegram-канал , принадлежащий компании по обслуживанию транспортных систем «СпецДорПроект».

На записи видно, как многотонная фура сзади врезается в дорожный кран, после чего арбузы разлетаются по соседним полосам проезжей части. Согласно данным с камеры, авария произошла 30 июля в 02:48 ночи на 45-м километре МКАД.

«Ситуация нелепая, но страшная. Повезло, что обошлось без вторичных ДТП», — отметили в пресс-службе компании.

Водителей призвали всегда быть начеку и оставаться внимательными на дороге.

В прошлом году похожий инцидент произошел на юге Подмосковья на трассе «Дон». Тогда после ДТП по дороге рассыпались сотни килограммов болгарских перцев.