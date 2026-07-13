За неделю в Подмосковье зарегистрировано более 2 тысяч ДТП без пострадавших

С 3 по 9 июля в Московской области зарегистрировано 2 329 ДТП без пострадавших, сообщили в Минтрансе Подмосковья. За предыдущий период, с 26 июня по 2 июля, таких случаев было на 156 больше — 2 485.

Всего за неделю специалисты помогли оформить аварии 4 658 водителям. В Центрах помощи при ДТП оформили документы по 845 случаям. Из них по Европротоколу — 220 ДТП, распиской — 82.

В ведомстве подчеркнули, что служба помощи при ДТП оказывает поддержку в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 центрах помощи.

Если произошла поломка или ДТП, в первую очередь необходимо покинуть салон автомобиля. Оказавшись в безопасном месте, например, за барьерным ограждением, следует обратиться за помощью по единому номеру 112.